Бывший генпрокурор Украины назвал обвинения против Порошенко юридическим трешем

Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка назвал обвинения, выдвинутые против экс-президента страны Петра Порошенко, юридическим трешем. Он заявил об этом в первом интервью после своей отставки на YouTube-канале главного редактора издания «Гордон» Алеси Бацман.

По его словам, каждый желающий юрист мог ознакомиться с обвинениями против Порошенко и прокомментировать их, а также сделать выводы. «То, что было предложено подписать, — это действительно юридический треш, не выдерживает никакой критики. И очевидно, что моя подпись могла быть основанием для уголовного преследования в мою сторону», — заявил он. Он назвал документ незаконным и необоснованным, а обвинения — не имеющими достаточных оснований. Рябошапка заявил, что юридическая квалификация была фантастической, потому что в то время нельзя было обвинить Порошенко в определенных действиях.

Материалы по теме Труба зовет Против Порошенко заводят новые уголовные дела. Найдет ли он спасение в США

Экс-генпрокурор дал интервью по Skype из Франции, где находится сейчас с семьей.

5 марта Рада одобрила увольнение с поста генпрокурора Руслана Рябошапки. «За» проголосовали 263 депутата. Выражение вотума недоверия Рябошапке связывают в том числе с неподписанием подозрений в отношении Порошенко. Временно исполняющим обязанности генерального прокурора Украины был назначен Виктор Чумак, первый замгенпрокурора Виталий Касько подал в отставку.

Порошенко покинул Украину после получения очередного вызова на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Позже выяснилось, что он отправился в Испанию, чтобы пройти «курс детоксикации», через несколько дней он вернулся на Украину.

Уголовные дела, в которых фигурирует экс-президент Украины, возбуждены по фактам госизмены, легализации преступных доходов через офшоры, вмешательства в судебную деятельность, отмывания украденных у армии денег и попытки свержения конституционного строя. Последнее касается инцидента в Керченском проливе с задержанием украинских кораблей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!