Белоруса уволили после селфи с Порошенко

Белоруса, занимавшегося информационным обеспечением госструктур, уволили после того, как он опубликовал селфи с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Об этом он рассказал региональному подразделению «Радио Свобода».

Алексей Кириенко из Могилева работал в частной компании и занимался информационным сопровождением местных управлений органов власти, в том числе КГБ. Однако в начале года его уволили после звонка из крупной минской фирмы «ЮрСпэктар», для которой он также выполнял различные заказы.

По словам Кириенко, причиной стала фотография с Порошенко, которую он сделал в декабре прошлого года на молодежном форуме Европейской народной партии в Киеве. Мужчина отметил, что он с 2011 года ведет политическую деятельность в Белоруссии, входит в руководство одной из крупнейших либеральных сил страны — Объединенной гражданской партии, и руководит ее молодежным крылом. Однако ранее претензий к нему по этому поводу не предъявляли.

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«Директор сказал, что [в «ЮрСпэктар»] отказываются дальше со мной сотрудничать. Потому что человек, занимающийся политикой, не должен обслуживать государственные органы. Хотя в самих госорганах, когда узнали о будущем моем увольнении, были недовольны», — рассказал он. Увольнение прошло по соглашению сторон. Переводиться в другой отдел Кириенко отказался.

В прошлом году перед выборами главы государства на Украине белорусский президент Александр Лукашенко высказал мнение, что у его тогдашнего коллеги Петра Порошенко есть все шансы на победу. Однако тогда он воздержался от сравнений с Владимиром Зеленским. Позже, осенью 2019 года, Лукашенко выразил поддержку Зеленскому после протестов на Украине, начавшихся после принятия новых международных соглашений по Донбассу.

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