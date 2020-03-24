Уволенный премьер Украины призвал отказаться от поиска крайних

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал отказаться от поиска крайних, виновных в начале эпидемии коронавируса в стране. Об этом он написал в своем Facebook.

Гончарук заявил, что еще в бытность его премьер-министром правительство разрабатывало противоэпидемические меры и принимало соответствующие решения.

Бывший премьер отметил, что на начало февраля украинским правительством рассматривались три сценария развития ситуации: «сценарий без заражений, сценарий с небольшим количеством заражений и пандемия». Отдельно он подчеркнул, что тогда ни один случай заражения еще не был диагностирован. По его словам, правительство планировало принять меры после диагностики первого зараженного, однако уже на следующий день отправилось в отставку (первый случай заражения коронавирусом на Украине был диагностирован 3 марта, правительство Гончарука распустили 4 марта — прим. «Ленты.ру»).

Гончарук призвал власти не искать крайних, а сконцентрироваться на преодолении эпидемии, борьбе за экономику страны и противостоянии с теми, кто навязывает стране «простые решения типа дефолта».

Ранее стало известно, что против Гончарука возбудили уголовное дело. Его и членов его правительства подозревают в халатности, так как они не ограничили экспорт медицинских масок из страны.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 73 человека, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 350 тысяч человек. более 15 тысяч умерли, более 100 тысяч излечились.

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