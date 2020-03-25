Доктор Комаровский объяснил положительное влияние коронавируса на экологию

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о положительном влиянии коронавируса на экологию. Видео опубликовано на его YouTube-канале.
«Кажется, сбываются самые оптимистичные мечты Греты Тунберг», — заявил Комаровский. Он объяснил, что за время пандемии предприятия снизили количество выбросов, а число самолетных рейсов сократилось примерно наполовину. Доктор также отметил, что сейчас в закрытой на карантин Италии «дельфины толпой плывут в Венецию».
Комаровский добавил, что со спутников стало видно города, которые раньше были затянуты смогом. Кроме того, он заявил, что пандемия научила людей проявлять солидарность и помогать друг другу.
Ранее Комаровский рассказал о том, передается ли коронавирус половым путем. По мнению врача, возможность этого не доказана. Он добавил, что считает карантин удобным временем для того, чтобы организовать в стране подъем рождаемости.
Комаровский — врач-педиатр, писатель и телеведущий. Он ведет телепередачу «Школа доктора Комаровского» и рубрику «Спросите доктора Комаровского» в новостях на «Карусели», а также передачу «Микстура-шоу» на «Русском радио»
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения