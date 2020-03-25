Власти Ингушетии инвестируют в бизнес 4,5 миллиона рублей

Власти Ингушетии планируют создать в республике около 50 новых субъектов бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как рассказала ТАСС и. о. министра экономического развития региона Лиана Плиева, на эти цели будет выделено около 4,5 миллиона рублей.

«Для сравнения: по итогам 2019 года было создано 32 новых субъекта МСП, а на вовлечение в предпринимательство выделено 4,3 миллиона рублей», — отметила она.

Начинающие предприниматели смогут получить все виды поддержки, оказываемые в рамках региональных проектов. Кроме того, проработан вопрос получения субсидии из федерального бюджета на создание частного промышленного технопарка с объемом инвестиций 414,5 миллиона рублей.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина, предусматривает поддержку бизнеса. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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