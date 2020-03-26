Курс рубля упал на открытии торгов на Московской бирже в четверг, 26 марта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

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По состоянию на 10:02 по московскому времени курс доллара поднялся до 79,08 рубля, что на 83 копейки больше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро вырос до 86,2 рубля, что более чем на рубль выше уровня закрытия.

Индекс Мосбиржи в четверг открылся падением и по состоянию на 10:24 по московскому времени опустился на 1,43 процента. РТС к этому же времени потерял 1,64 процента.

Стоимость нефти в четверг падает. Майские фьючерсы на эталонное сырье марки Brent на открытии торгов отскочили до 27,55 доллара после падения накануне ниже 26 долларов. Однако по состоянию на 10:30 по московскому времени цены вновь пошли на спад и достигли 26,8 доллара за баррель.

Стоимость майского контракта на поставку американской нефти марки WTI в четверг также росла в начале торгов после падения накануне, но затем пошла вниз. К 10:30 по московскому времени сырье торговалось на уровне 23,77 доллара за баррель.

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