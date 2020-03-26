Российский игрок НХЛ предпочел Череповец Нью-Йорку

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич прокомментировал паузу в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за распространения коронавируса. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Бучневич рассказал, что из-за паузы решил вернуться домой, пояснив, что Череповец — его любимый город. «Думаю, в Нью-Йорке было бы безопасней. Только я там бы с ума сошел. Вроде бы в городе карантин точно будет действовать 6-8 недель. Это что же, мне там два месяца дома сидеть? Лучше уж в Череповце», — посчитал он.

Хоккеист рассказал, что перед отъездом четыре дня провел дома у одноклубника Артемия Панарина. «Все было круто, загородный дом, но в гостях хорошо, а дома лучше», — подытожил он.

Бучневич родился в Череповце и начал там профессиональную карьеру. Он выступает за «Рейнджерс» с 2016 года.

19 марта другой российский представитель НХЛ, защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров написал, что жизнь в США кажется ему стабильной и отнюдь не тяжелой. Cпортсмен заявил, что ему не нравится то, что сейчас происходит в России.

Сезон-2019/2020 в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. В регулярном чемпионате лиги последние матчи были сыграны 12 марта.

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