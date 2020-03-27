Земле предсказали гибель 40 миллионов человек до конца 2020 года

Пандемия COVID-19 могла бы привести к гибели 40 миллионов человек до конца 2020 года, если бы не действие профилактических мер, препятствующих распространению болезни, сообщает Имперский колледж Лондона (Великобритания).

Отмечается, что игнорирование всех мер безопасности привело бы к заражению семи миллиардов человек. Это число уменьшилось бы в два раза, если бы число контактов сократилось на 40 процентов для всех людей и на 60 процентов — для пожилых.

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Исследование показывает, что бедные страны потеряют гораздо людей, чем развитые. В пресс-релизе британского вуза подчеркивается, что проблема COVID-19 является общей для всех государств Земли.

В марте китайские специалисты опубликовали в JAMA Cardiology исследование, в котором утверждалось, что заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса.

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