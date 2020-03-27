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В США захотели запретить реанимацию больных с коронавирусом

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Фото: Nick Oxford / Reuters

Некоторые американские больницы, в частности, Северо-Западная мемориальная больница при Северо-Западном университете (Иллинойс), а также ряд клиник в штатах Вашингтон и Пенсильвания, рассматривают возможность прекращения реанимации больных COVID-19 с остановкой дыхания вне зависимости от пожеланий пациентов и членов их семьи, пишет The Washington Post.

Газета поговорила с несколькими врачами, задействованными в лечении пациентов с вызванной коронавирусом пневмонией. По их словам, в текущих условиях реанимирование одного пациента с остановкой дыхания требует присутствия от 8 до 30 специалистов и наличия специальных средств защиты, а также занимает слишком много времени.

Отдельно врачи отмечают, что нехватка средств индивидуальной защиты и необходимость быстрого реагирования на состояние пациента в реанимации значительно повышает вероятность заражения врачей, и, как следствие, других пациентов, у которых COVID-19 протекает в более легких формах.

По мнению врачей, отказ от реанимации пациентов с COVID-19, у которых остановилось дыхание, позволит освободить медицинский персонал и сохранить средства индивидуальной защиты. В настоящее время врачи и власти на местах рассматривают правовые и этические аспекты таких мер.

В марте китайские специалисты опубликовали в JAMA Cardiology исследование, в котором заявили, что заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса SARS-CoV-2.

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