В Италии за сутки от коронавируса погибла почти тысяча человек. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте AFP со ссылкой на власти страны.

Уточняется, что скончались 969 человек — это самое большое число погибших за сутки с начала эпидемии. Всего в стране зарегистрировано 86,4 тысячи случаев коронавируса, скончались 9134 зараженных.

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Ранее работающая в Италии врач-реаниматолог Ирина Шлычкова объяснила, почему коронавирус практически беспрепятственно охватил европейскую страну. Медик заявила, что одной из причин стало отсутствие в стране эпидемиологической службы. Также, утверждает она, в итальянских медицинских вузах даже нет такого предмета, как эпидемиология.

В конце марта в Италию прибыли военно-транспортные самолеты Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Они доставили в страну около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад, которые займутся оказанием помощи в борьбе с распространением коронавируса.

По последним данным, в мире зарегистрировано больше полмиллиона случаев коронавируса, 25,3 тысячи человек умерли.

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