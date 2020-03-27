В Италии за сутки от коронавируса погибла почти тысяча человек. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте AFP со ссылкой на власти страны.
Уточняется, что скончались 969 человек — это самое большое число погибших за сутки с начала эпидемии. Всего в стране зарегистрировано 86,4 тысячи случаев коронавируса, скончались 9134 зараженных.
Ранее работающая в Италии врач-реаниматолог Ирина Шлычкова объяснила, почему коронавирус практически беспрепятственно охватил европейскую страну. Медик заявила, что одной из причин стало отсутствие в стране эпидемиологической службы. Также, утверждает она, в итальянских медицинских вузах даже нет такого предмета, как эпидемиология.
В конце марта в Италию прибыли военно-транспортные самолеты Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Они доставили в страну около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад, которые займутся оказанием помощи в борьбе с распространением коронавируса.
По последним данным, в мире зарегистрировано больше полмиллиона случаев коронавируса, 25,3 тысячи человек умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения