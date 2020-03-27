Объяснена причина массового распространения коронавируса в Италии

Работающая в Италии врач-реаниматолог Ирина Шлычкова объяснила, почему коронавирус практически беспрепятственно охватил европейскую страну. Своим мнением она поделилась в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.
Медик заявила, что одной из причин стало отсутствие в стране эпидемиологической службы. Также, утверждает она, в итальянских медицинских вузах даже нет такого предмета как эпидемиология. «Власти страны упустили момент, когда необходимо было действовать», — отметила она.
Шлычкова добавила, что к 23 марта в Италии умерли 24 медика.
По состоянию на ночь 27 марта, в Италии заразились 80,6 тысячи человек человек, 8,2 тысячи скончались. В России выявлено 840 случаев заражения, умерли два пациента.
Ранее стало известно, что количество зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения