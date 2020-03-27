Объяснена причина массового распространения коронавируса в Италии

Работающая в Италии врач-реаниматолог Ирина Шлычкова объяснила, почему коронавирус практически беспрепятственно охватил европейскую страну. Своим мнением она поделилась в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

Медик заявила, что одной из причин стало отсутствие в стране эпидемиологической службы. Также, утверждает она, в итальянских медицинских вузах даже нет такого предмета как эпидемиология. «Власти страны упустили момент, когда необходимо было действовать», — отметила она.

Шлычкова добавила, что к 23 марта в Италии умерли 24 медика.

По состоянию на ночь 27 марта, в Италии заразились 80,6 тысячи человек человек, 8,2 тысячи скончались. В России выявлено 840 случаев заражения, умерли два пациента.

Ранее стало известно, что количество зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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