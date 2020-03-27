Глава Минздрава дал совет по поводу бани во время эпидемии

Посещать баню во время эпидемии коронавируса можно и полезно, но надо не перестараться, чтобы в итоге не заболеть. Такой совет по этому поводу дал министр здравоохранения Михаил Мурашко в прямом эфире на странице «Комсомольской правды» в TikTok.
«Если вы сходите и по нашей русской традиции погреетесь, попаритесь, это как раз поднимет иммунитет, это очень хорошо», — сказал глава Минздрава.
В нынешней эпидемиологической ситуации он не рекомендовал после бани прыгать в холодную воду или делать обливания холодной водой, потому что так можно простудиться.
Мурашко также призвал граждан воздержаться от встреч с друзьями и родственниками во время нерабочей недели, подчеркнув, что вирус передается воздушно-капельным путем, то есть при общении. Не стоит ездить на пикники и в гости, особенно к пожилым людям.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что горячие ванны не помогают защититься от инфекции. Не доказана эффективность чеснока, детской мочи и кокаина.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения