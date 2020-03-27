Глава Минздрава дал совет по поводу бани во время эпидемии

Посещать баню во время эпидемии коронавируса можно и полезно, но надо не перестараться, чтобы в итоге не заболеть. Такой совет по этому поводу дал министр здравоохранения Михаил Мурашко в прямом эфире на странице «Комсомольской правды» в TikTok.

«Если вы сходите и по нашей русской традиции погреетесь, попаритесь, это как раз поднимет иммунитет, это очень хорошо», — сказал глава Минздрава.

В нынешней эпидемиологической ситуации он не рекомендовал после бани прыгать в холодную воду или делать обливания холодной водой, потому что так можно простудиться.

Мурашко также призвал граждан воздержаться от встреч с друзьями и родственниками во время нерабочей недели, подчеркнув, что вирус передается воздушно-капельным путем, то есть при общении. Не стоит ездить на пикники и в гости, особенно к пожилым людям.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что горячие ванны не помогают защититься от инфекции. Не доказана эффективность чеснока, детской мочи и кокаина.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!