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В Израиле объяснили очередную победу Нетаньяху

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Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху
Фото: Lior Mizrahi / Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снова оказался победителем в политическом противостоянии благодаря распространению в стране коронавируса. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Как отмечает издание, еще недавно казалось, что Нетаньяху утрачивает свои позиции и вскоре может лишиться поста премьера. Так, после очередных парламентских выборов, которые прошли в Израиле 2 марта и по итогам которых партия действующего премьера «Ликуд» не смогла получить достаточное число мест в Кнессете, ряд ключевых постов в парламенте, в том числе и должность спикера, должны были отойти центристскому блоку «Кахоль-Лаван», который возглавлял главный оппонент Нетаньяху Бени Ганц. При этом премьер не мог договориться о создании коалиции, чтобы обеспечить своей партии большинство в Кнессете, и сформировать дееспособное правительство. Кроме того, Нетаньяху все еще является фигурантом уголовного дела о коррупции, суд по которому должен был состояться еще 17 марта, однако был перенесен.

Однако, как объясняет The Jerusalem Post, на помощь Нетаньяху пришла пандемия коронавируса. Поскольку нынешнее временное правительство Израиля не имеет достаточных полномочий для создания специальных фондов, средства из которых можно было бы направить на поддержку пострадавших из-за распространения инфекции граждан, единственной возможностью выделить дополнительное финансирование на борьбу с коронавирусом является формирование национального чрезвычайного правительства. Именно ради его формирования боровшийся с Нетаньяху Ганц решил пойти на сделку с ним и согласился занять должность спикера Кнессета и войти в состав правительства нынешнего премьера.

В результате блок Ганца раскололся, а ему самому пришлось отказаться от премьерских амбиций, несмотря на то, что его рассматривали как серьезного противника Нетаньяху в борьбе за эту должность. В то же время Нетаньяху, напротив, только выиграл от этой ситуации, поскольку теперь его дальнейшей политической карьере практически ничего не угрожает.

О том, что Ганц возглавил парламент Израиля, стало известно вечером 26 марта. После этого поддерживавший Ганца блок раскололся: из него вышли две из трех входивших партий — «Еш Атид» бывшего министра финансов Яира Лапида и «Телем» экс- главы Минобороны Израиля Моше Яалона. При этом бывшие союзники нового спикера Кнессета посчитали его решение позором и политическим самоубийством.

В Израиле уже несколько месяцев продолжается политический кризис, связанный с невозможностью сформировать новое правительство. Так, по результатам очередных повторных парламентских выборов, которые прошли в стране 2 марта, партия Нетаньяху «Ликуд» набрала 35 из 120 мест в парламенте, а блок «Кахоль-Лаван» — 32 места. В итоге у Нетаньяху опять возникли сложности с тем, чтобы вновь занять пост премьера — для этого его партия должна была сформировать правящую коалицию удельным весом хотя бы в 61 мандат, без чего невозможно функционирование правительства.

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