Главный противник Нетаньяху получил власть

Лидер центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц, являвшийся главным политическим противником действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, возглавил парламент страны, получив должность спикера. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает израильское радио Kan.

Как отмечается, кандидатуру Ганца одобрили 74 из 120 депутатов Кнессета (высший орган законодательной власти), 18 проголосовали против. В ходе своего выступления в парламенте после избрания на должность политик заявил, что в данный момент Израиль переживает кульминацию самого тяжелого парламентского кризиса в своей истории. Он также заверил, что сделает все, чтобы сформировать единое правительство в условиях чрезвычайной ситуации, в которой оказалась страна на фоне распространения коронавируса.

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По данным Kan, решение о выдвижении Ганца на пост спикера стало результатом его переговоров с Нетаньяху, которые продолжались всю минувшую ночь. После того, как о нем было объявлено, поддерживавший Ганца блок раскололся: из него вышли две из трех входивших партий — «Еш Атид» бывшего министра финансов Яира Лапида и «Телем» экс- главы Минобороны Израиля Моше Яалона.

При этом Лапид обвинил Ганца в расколе коалиционного блока ради возможности «пролезть в правительство Нетаньяху». Яалон в свою очередь назвал поступок нового спикера парламента политическим самоубийством и позором.

В Израиле уже несколько месяцев продолжается политический кризис, связанный с невозможностью сформировать новое правительство. Так, по результатам очередных повторных парламентских выборов, которые прошли в стране 2 марта, партия Нетаньяху «Ликуд» набрала 35 из 120 мест в парламенте, а блок «Кахоль-Лаван» — 32 места. В итоге у Нетаньяху опять возникли сложности с тем, чтобы вновь занять пост премьера — для этого его партия должна была сформировать правящую коалицию удельным весом хотя бы в 61 мандат, без чего невозможно функционирование правительства.

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