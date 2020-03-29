В российском регионе ограничили въезд в два города

Власти Мурманской области ограничили въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил в Instagram губернатор российского региона Андрей Чибис.
Ограничения вступят в силу с 06:00 29 марта и будут действовать в течение 14 дней. Въехать в Апатиты и Кировск можно будет только по постоянной или временной регистрации.
Кроме того, власти приняли решение приостановить бронирование, прием и размещение гостей в отелях Мурманской области. Постояльцы, которые уже заехали, не смогут продлить проживание. На период проживания и до конца пребывания им придется соблюдать режим самоизоляции.
Соответствующие меры были приняты в связи с угрозой распространения коронавируса. Как сообщил Чибис, в области у двух человек подтвержден вирус. Один их них — житель Апатит. Он контактировал с вернувшимся с Кубы мужчиной, который не соблюдал режим самоизоляции. Второй случай заболевания подтвержден у пациентки из Мончегорска, она вернулась из Испании.
Ранее власти Чечни ввели жесткий карантин в регионе и запретили жителям покидать дома из-за коронавируса. Гражданам разрешили выходить из дома только за продуктами и лекарствам, а также при наличии медицинских показателей.
По последним данным, в России зафиксировано 1264 случая заражения коронавирусом. В мире количество заразившихся превысило 660 тысяч, более 30 тысяч скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения