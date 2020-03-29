В российском регионе ограничили въезд в два города

Власти Мурманской области ограничили въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил в Instagram губернатор российского региона Андрей Чибис.

Ограничения вступят в силу с 06:00 29 марта и будут действовать в течение 14 дней. Въехать в Апатиты и Кировск можно будет только по постоянной или временной регистрации.

Кроме того, власти приняли решение приостановить бронирование, прием и размещение гостей в отелях Мурманской области. Постояльцы, которые уже заехали, не смогут продлить проживание. На период проживания и до конца пребывания им придется соблюдать режим самоизоляции.

Соответствующие меры были приняты в связи с угрозой распространения коронавируса. Как сообщил Чибис, в области у двух человек подтвержден вирус. Один их них — житель Апатит. Он контактировал с вернувшимся с Кубы мужчиной, который не соблюдал режим самоизоляции. Второй случай заболевания подтвержден у пациентки из Мончегорска, она вернулась из Испании.

Ранее власти Чечни ввели жесткий карантин в регионе и запретили жителям покидать дома из-за коронавируса. Гражданам разрешили выходить из дома только за продуктами и лекарствам, а также при наличии медицинских показателей.

По последним данным, в России зафиксировано 1264 случая заражения коронавирусом. В мире количество заразившихся превысило 660 тысяч, более 30 тысяч скончались.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!