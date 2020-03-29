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В России захотели отменить НДС

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Денис Мантуров
Денис Мантуров
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

В российском правительстве в связи с коронавирусом захотели временно отменить НДС для поддержки розничного сектора и связанных с ним бизнесов. Об этом говорится в письме министерства промышленности и торговли, направленном на имя премьер-министра Михаила Мишустина, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В Минпромторге призвали кабинет министров принять безотлагательные меры по дополнительной поддержке участников потребительского рынка. Как пояснили в ведомстве, ограничения властей, в том числе объявление недели с 30 марта по 5 апреля выходной, хотя и направлены на предотвращение распространения заболевания, сильно ударили по бизнесу. Так, падение оборотов компаний из торговли и ресторанного бизнеса сейчас доходит до 80 процентов. По оценке главы министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова, недельные выходные и последующий спад потребления, который продлится не менее полугода, приведут к «финансовому краху» предприятий торговли, общепита, а затем владельцев торговых центров.

Министр отметил, что помощь в условиях экономического спада нужна всем компаниям из всех секторов. Он перечислил меры, разработанные совместно с представителями рынка, которые должны помочь бизнесу пережить кризис. Среди них широкие налоговые послабления. Так, он попросил временно отменить в стране НДС и на полгода отсрочить выплату уже начисленного налога. Так же предложено поступить с налогом на прибыль. В плане президента Владимира Путина по спасению экономики начисление и взимание НДС сохраняется в период кризиса. В Минпромторге предложили отменить налоги на имущество, НДФЛ, фонд оплаты труда на персонал, остающийся в штате организации. В ведомстве предложили отменить взимание единого налога на ведение деятельности, налогов по упрощенной системе налогообложения.

В министерстве попросили разрешить работодателям отпускать сотрудников в вынужденный отпуск на период до полугода с выплатами соцзащитой специальных ежемесячных пособий. При этом размер такого пособия для уволенных и отправленных в вынужденный отпуск должен доходить до 80 процентов от зарплаты. Кроме того, бизнесу предложено разрешить сокращение сотрудников по уведомлению за 15 дней с выплатой денег за этот период. Сейчас Трудовой кодекс предписывает уведомлять сотрудника об увольнении за два месяца, а также выплатить компенсацию.

В Минпромторге заявили, что Банк России должен разработать меры, которые позволят обеспечить льготное рефинансирование и реструктуризацию кредитов. При этом кредитные учреждения не должны взимать пени и штрафы за нарушение действующих обязательств. Максимальная ставка кредитования, по предложению министерства, должна быть 8 процентов. Среди других мер, перечисленных в письме, — арендная амнистия для предприятий всех секторов, кроме продуктовой розницы. Последние будут платить аренду процентом с оборота. Кроме того, Минпромторг попросил в случае карантина сохранить работу всей продуктовой розницы, в том числе несетевой. Также в ведомстве считают важным не заставлять непродовольственный ретейл продолжать операционную деятельность торговых точек, если они станут убыточными.

Чтобы поддержать малую торговлю и общепит, в Минпромторге предложили освободить их от административных мер и отменить платы за размещение нестационарных торговых объектов. Другими предложенными мерами стали отмена в России ограничений для грузового транспорта, а также запрет на дополнительное регулирование отрасли производства, оптовой и розничной торговли. Например, это касается предустановки российского программного обеспечения на электронику и бытовую технику.

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