Россия и США отказались от инспекций по ракетному договору из-за коронавируса

Россия и США временно отказались от проведения инспекций в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл в разговоре с ТАСС.

По его словам, инспекции прекращены до начала мая. Кроме того, Москва и Вашингтон договорились отложить очередное заседание Двусторонней консультативной комиссии, запланированной на март.

Говоря об этом, Кимболл сослался на собственные источники в дипломатических кругах и Конгрессе США.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011-м, срок его действия составляет 10 лет. Согласно документу, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.

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