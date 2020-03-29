Названы зараженные коронавирусом регионы России

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России перечислил регионы, в которых выявлены случаи заражения. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.

На первом месте находится Москва (197 человек), затем — Московская область (27 человек). В Санкт-Петербурге и Пензенской области — 5 человек. В Коми и Чечне — по четыре человека, в Челябинской и Омской областях — по три человека.

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В Ленинградской, Мурманской, Новгородской областях и Хабаровском крае — по два человека. В Белгородской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Кировской, Тюменской, Иркутской, Новосибирской, Томской областях, а также Башкортостане, Мордовии, ХМАО и Якутии — по одному человеку.

Ранее оперативный штаб сообщил, что в России за сутки зафиксировано 270 новых случаев коронавируса в 26 регионах. По последним данным, умерли восемь человек.

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