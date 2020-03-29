Названы зараженные коронавирусом регионы России

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России перечислил регионы, в которых выявлены случаи заражения. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.
На первом месте находится Москва (197 человек), затем — Московская область (27 человек). В Санкт-Петербурге и Пензенской области — 5 человек. В Коми и Чечне — по четыре человека, в Челябинской и Омской областях — по три человека.
В Ленинградской, Мурманской, Новгородской областях и Хабаровском крае — по два человека. В Белгородской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Кировской, Тюменской, Иркутской, Новосибирской, Томской областях, а также Башкортостане, Мордовии, ХМАО и Якутии — по одному человеку.
Ранее оперативный штаб сообщил, что в России за сутки зафиксировано 270 новых случаев коронавируса в 26 регионах. По последним данным, умерли восемь человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения