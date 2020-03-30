Владельцы российской частной клиники заразили коронавирусом своего врача

Владельцы частной клиники в Крыму нарушили режим самоизоляции после возвращения из другой страны, где были зафиксированы случаи заболевания опасной инфекцией, и заразили коронавирусом осматривавшего их врача. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Супруги через несколько дней после приезда почувствовали недомогание, обратились к работавшему в их клинике доктору, который направил их на сдачу анализов на COVID-19. Результаты исследования подтвердили у супругов наличие коронавирусной инфекции.

Заболевшие отдыхали в Объединенных Арабских Эмиратах, уточняет Telegram-канал Life Shot. Сейчас супруги находятся в инфекционном боксе. Коронавирус подтвердился у врача.

В настоящее время проводится расследование уголовного дела по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Установлено, что врач заразился в ходе осмотра заболевшего коронавирусом человека, который не самоизолировался и пришел в медцентр. Следователи устанавливают всех, кто контактировал с зараженными.

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