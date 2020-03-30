Владельцы российской частной клиники заразили коронавирусом своего врача

Владельцы частной клиники в Крыму нарушили режим самоизоляции после возвращения из другой страны, где были зафиксированы случаи заболевания опасной инфекцией, и заразили коронавирусом осматривавшего их врача. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Супруги через несколько дней после приезда почувствовали недомогание, обратились к работавшему в их клинике доктору, который направил их на сдачу анализов на COVID-19. Результаты исследования подтвердили у супругов наличие коронавирусной инфекции.
Заболевшие отдыхали в Объединенных Арабских Эмиратах, уточняет Telegram-канал Life Shot. Сейчас супруги находятся в инфекционном боксе. Коронавирус подтвердился у врача.
В настоящее время проводится расследование уголовного дела по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Установлено, что врач заразился в ходе осмотра заболевшего коронавирусом человека, который не самоизолировался и пришел в медцентр. Следователи устанавливают всех, кто контактировал с зараженными.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения