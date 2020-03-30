Отец не пустил домой вернувшегося из поездки сына из-за коронавируса

Житель американского города Нанует, штат Нью-Йорк, не пустил домой вернувшегося из поездки сына, так как молодой человек мог заразиться коронавирусом. Об этом сообщает сайт телеканала Fox News.

Питер Левин (Peter Levine) рекомендовал своему 21-летнему сыну Мэтту не ездить в город Саут-Падре-Айленд, штат Техас, на весенних каникулах, чтобы не заразиться коронавирусом. Молодой человек проигнорировал советы отца и отправился в поездку.

Во время путешествия Мэтт присылал отцу фотографии, на которых были запечатлены он и его друзья в обстановке, в которой они могли заразиться коронавирусом. В частности, на некоторых снимках было видно, как он и его друзья слушают живую музыку на улице в толпе людей.

Мэтт и его друзья столкнулись с вызванной пандемией проблемами, когда возвращались домой. Их обратный рейс в Нью-Йорк был перенаправлен в штат Теннесси после сообщений о случае коронавируса в аэропорту Нью-Йорка Ла-Гуардия.

Когда Мэтт вернулся в дом отца, он обнаружил в своем автомобиле записку и продукты. «Его бабушка и дедушка живут с нами, и нет необходимости подвергать их риску заразиться», — пояснил Левин. В результате Мэтту пришлось вернуться в квартиру, которую он снимал возле колледжа в Массачуссетсе. Его арендный договор заканчивается в июне. Где молодой человек будет жить после этого, Левин не знает.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке, США, девушка воспользовалась тем, что улицы города опустели из-за карантина, и сфотографировалась обнаженной верхом на статуе Атакующего быка на Уолл-Стрит. Блондинка проигнорировала все рекомендации по защите от коронавируса, разделась и залезла на бронзовую статую быка в финансовом квартале Нью-Йорка.

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