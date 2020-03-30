Астрофизик придумывал устройство для борьбы с коронавирусом и попал в больницу

Астрофизик из австралийского города Мельбурн оказался в больнице после того, как у него в носу застряло несколько магнитов, из которых он пытался придумать устройство для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Исследователь из Технологического университета Суинберн Даниэль Реардон (Daniel Reardon) задумал создать магнитное ожерелье, которое сигнализировало бы о том, что люди подносят руки слишком близко к лицу.

«Оно должно было работать по той же логике, как клипсы на ушах. Я присоединил магниты к мочкам ушей, а затем к ноздре. Все произошло, когда я присоединил магнит к другой ноздре», — сказал Реардон. Когда мужчина пытался снять их, они примагнитились друг к другу и застряли у него в носу. Исследователь пытался извлечь чужеродные предметы из носа при помощи плоскогубцев, но это только усугубило ситуацию.

Сожительница отвезла Реардона в больницу, где она работает, так как хотела, чтобы все ее коллеги посмеялись над ним. Врачи извлекли три магнита из ноздрей изобретателя, еще один провалился ему в горло. «Было бы еще хуже, если бы я вдохнул или проглотил его, но к счастью, я смог наклониться вперед и выкашлять его. Надо ли говорить, что я больше не собираюсь экспериментировать с магнитами», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Великобритании собак будут учить определять коронавирусную инфекцию по запаху. В прошлом собаки, которых дрессировали в организации Medical Detection Dogs, научились вынюхивать рак, болезнь Паркинсона, малярию и некоторые бактериальные инфекции.

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