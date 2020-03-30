Глава российского биатлона сравнил коронавирус с обычным гриппом

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал об отношении к пандемии коронавируса. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Потихоньку, помаленьку все им переболеем. Маску, наверное, надо надевать, чтобы одновременно все не болели. Но и надо понимать, что это обычный грипп, разновидность простудного заболевания», — посчитал Драчев. Он добавил, что положительно относится к режиму самоизоляции в Москве и уже перешел на удаленную работу.

Ранее 30 марта агентство РИА Новости сообщило, что у российской биатлонистки Анастасии Халиуллиной нашли коронавирус. Отмечалось, что болезнь проходит в легкой форме. Сама спортсменка при этом заявила, что ждет подтверждения диагноза.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начал действовать 30 марта и распространяется на всех жителей города, вне зависимости от возраста. В то же время он не ограничивает права граждан приезжать в Москву или покидать ее.

В Москве зарегистрировано свыше тысячи случаев заражения коронавирусом. Восемь пациентов, которые находились на лечении в столице, скончались.

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