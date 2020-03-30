Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров заподозрил США в изобретении коронавируса. Об этом он рассказал Sport24.

«У меня подозрение, что все с Америки и пошло. Имею в виду, что лаборатория могла быть какая угодно, но изобрели в США», — заявил Тактаров.

Он добавил, что, по его мнению, однажды об этом узнают в мире. «Мне кажется, это был какой-то бизнес-проект или политический ход», — подчеркнул бывший спортсмен.

Также Тактаров рассказал о собственных мерах предосторожности в условиях распространения коронавирусной инфекции. «Особо ни с кем не общаюсь, контролирую гигиену, как следует мою руку не только мылом, но и гималайской солью, очищаюсь антисептиком, ни с кем не здороваюсь», — добавил он.

В профессиональной карьере Тактаров провел 22 боя, одержав 17 побед и потерпев пять поражений. Еще два поединка с участием россиянина были признаны несостоявшимися. Кроме того, Тактаров известен работой в кино. В частности, он снялся в картинах «Хищники», «15 минут славы», «Монтана».

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, в мире зафиксировано более 724 тысяч случаев заражения. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию вируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!