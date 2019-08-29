Тактаров вспомнил о «копейках» за бои в UFC

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров вспомнил о гонорарах за участие в турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 1990-х. Об этом спортсмен рассказал в интервью YouTube-каналу «ОТДУШИВДУШУ».

«Самый большой гонорар в UFC? Да платили вообще копейки какие-то. За первый свой турнир получил 50 тысяч долларов. А за Ultimate Ultimate, где они лучших собрали и транслировали на весь мир, я в итоге получил чек на 12 тысяч. Что-то там повычитали. Вообще 25 тысяч должно было быть», — отметил Тактаров. Он добавил, что в том числе и из-за невысоких гонораров начал думать об уходе из MMA.

52-летний Тактаров известен по работе в кино. В частности, россиянин снялся в картинах «Хищники», «15 минут славы», «Монтана». Последний бой он провел в 2008 году.

В 1995-м Тактаров стал победителем шестого турнира UFC, одолев в финальном поединке американца Тэнка Эббота. В 1997 году россиянин провел один бой в японской организации Pride. Он уступил канадцу Гэри Гудриджу нокаутом. Всего на счету Тактарова 17 побед и 5 поражений. Еще два поединка с участием россиянина были признаны несостоявшимися. В октагоне Тактаров зарекомендовал себя как эксперт в болевых и удушающих приемах. 14 из 17 побед он одержал, вынудив соперника сдаться.

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