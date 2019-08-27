Фанат Тактарова захотел фото с кумиром и поплатился

Житель Подмосковья захотел сфотографироваться с бывшим бойцом смешанного стиля (MMA) Олегом Тактаровым и остался без мобильного телефона. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел 25 августа. 51-летний мужчина остановил прохожих и отдал им свой телефон, чтобы они сфотографировали его с с Тактаровым. В тот момент, когда фанат заговорил с бывшим спортсменом, прохожие скрылись вместе с мобильным мужчины.

Пострадавший обратился в полицию.

51-летний Тактаров до 2008 года выступал по правилам MMA. Затем боец сосредоточился на работе в кино и периодически стал проводить мастер-классы по единоборствам для детей и взрослых. Периодически бывший спортсмен выступает в качестве эксперта по MMA.

Тактаров известен по выступлениям в ранних турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). На турнире UFC 6 россиянин победил во всех трех поединках и завоевал пояс чемпиона. Всего по правилам MMA Тактаров провел 24 поединка. На его счету 17 побед, пять поражений и две ничьи.

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