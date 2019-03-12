Тактаров поддержал напавшего на фаната Макгрегора

Бывший российский боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров поделился мнением относительно инцидента с ирландским спортсменом Конором Макгрегором и его фанатом. Он оставил комментарий в Instagram-аккаунте ирландца.

Тактаров признался, что поддерживает Макгрегора, и отметил, что у фанатов должна быть «хоть капелька уважения». По его мнению, поклонник не должен был фотографировать 30-летнего бойца без разрешения. «Человек — не обезьяна. Полностью на твоей стороне», — заключил он.

Ранее 12 марта Макгрегор отобрал смартфон у фаната и разбил его. Спортсмена задержала полиция Майами: ему инкриминировали преступное хулиганство и вооруженное ограбление. Позже Макгрегор уплатил залог и вышел на свободу. В своем Instagram боец обратился к поклонникам, заявив, что ему нужно продолжать работать над терпением.

У Макгрегора не первый раз случаются проблемы с законом. После нападения на автобус с бойцами накануне UFC 223 весной 2018-го ирландец был признан виновным и приговорен к общественным работам и прохождению курса контроля над гневом. Он исполнил предписания суда в марте.

Тактаров становился победителем турнира UFC в июле 1995-го, победив в финале американца Тэнка Эббота. Макгрегор был чемпионом организации в двух весовых категориях.

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