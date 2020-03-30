Найдена связь между продолжительностью жизни и цветом волос

По продолжительности жизни люди с темным цветом волос обычно уступают людям со светлым. Соответствующее исследование британских ученых опубликовано в журнале Nature Communications.

Специалисты, проанализировав геном более 200 тысяч мужчин, нашли, что половое созревание у брюнетов начинается раньше, чем у блондинов. Между тем раннее половое созревание, как ранее было известно ученым, повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа.

Авторы уверены, что половое созревание и цвет волос связаны посредством гипофиза, который выделяет соответствующие регулирующие развитие организма гормоны.

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В августе 2017 года в Тилбургском университете (Нидерланды) рассказали, что максимально возможная продолжительность жизни женщины составляет 115,7 года, а мужчины — 114,1 года.

В июне 2017 года канадские ученые сообщили, что средняя максимальная продолжительность жизни человека (то есть усредненная по всем долгожителям Земли) выше, чем заявлялось в исследовании американских медиков, опубликованном в октябре 2016 года, где максимальная продолжительность жизни человека оценивалась в 115 лет, а абсолютный предел — в 125 лет.

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