Российским больницам выделили миллиарды рублей на создание дополнительных мест

Правительство России выделило 33,4 миллиарда рублей региональным больницам на создание дополнительных инфекционных койко-мест и оснащение медицинским оборудованием. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России, его слова приводятся на сайте кабмина.
Средства получат больницы 77 регионов. Кроме того, Мишустин поручил Минздраву оперативно определить медицинские учреждения, на базе которых будут развернуты инфекционные койки для оказания помощи пациентам с коронавирусом. По его словам, готовность больниц должна быть полная: места, оборудование, медперсонал.
«Я также дал соответствующее поручение — предоставить 5,2 миллиарда рублей из резервного фонда правительства на закупку автомобилей скорой помощи. Эти средства уже в ближайшее время позволят поставить в регионы около 1,2 тысячи автомобилей», — добавил премьер.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что сейчас по всей стране развернуто 78 тысяч коек для зараженных коронавирусом. В ближайшее время количество мест увеличится до 100 тысяч.
До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения