В России за сутки умер один человек с коронавирусом

За сутки в России умер один человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Таким образом число умерших за весь период пандемии составляет девять человек.

Материалы по теме Более тысячи россиян заразились коронавирусом По всей стране принимаются жесткие меры по борьбе с инфекцией

Ранее 30 марта стало известно, что в России за сутки зафиксировали 302 новых случая заражения коронавирусом. На данный момент число зараженных по всей стране составляет 1836 человек, инфекцию зафиксировали в 71 регионе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!