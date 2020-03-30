Россия отреагировала на обвинения в дезинформации о пандемии коронавируса

В Госдуме отреагировали на обвинения России со стороны депутатов Европарламента в том, что она распространяет дезинформацию о пандемии коронавируса и борьбе с ней. По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, грамотные действия российской стороны раздражают европейских политиков, и обвинения носят заказной характер, пишет «Российская газета».
«Голословные нападки на Россию являются политическим заказом брюссельских чиновников», — предположил Железняк. По его мнению, политики не желают нести ответственность за «собственные просчеты и ошибки, которые привели к критической эпидемиологической ситуации в Италии, Испании, других странах».
«Те, кто позволяет себе в нынешней обстановке транслировать ложь о нашей стране, (...) совершают преступление против собственных граждан», — добавил депутат.
Ранее в понедельник, 30 марта, стало известно, что в Европарламенте обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии коронавируса. Такие заявления содержатся в письме трех членов фракции «Зеленые/Европейский свободный альянс» от Германии. Помимо России, в «дезинформационных и пропагандистских усилиях» европарламентарии обвинили Китай. При этом РИА Новости отмечает, что в тексте не упоминается ни один конкретный случай.
Сейчас в Италии, наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса из европейских стран, работают российские медики. Более 100 специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад, в конце марта прибыли в город Бергамо в итальянском регионе Ломбардия.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения