Россиянка показала происходящее в Китае после пандемии коронавируса

Россиянка, находящаяся в настоящее время в Шанхае, показала происходящее в стране после пандемии коронавируса. Снятые ею кадры опубликовал Telegram-канал LShot.

На записи видно, что местные магазины и заведения общепита снова открыты, в некоторых уже есть посетители. «Температуру на входе больше никто не замеряет. Но продавцы по-прежнему в масках. Народу в магазине не очень много. (...) Думаю, к вечеру люди будут», — отметила россиянка.

Также собеседница канала отметила, что, например, в пекарнях стали продавать булочки без внешних упаковок, чего не было во время всеобщей изоляции. Автор ролика считает, что китайцы будут продолжать носить маски, пока власти официально не объявят, что их можно не носить.

29 марта власти Китая заявили о конце эпидемии коронавируса в стране. Накануне число подтвержденных случаев заражения инфекцией по всей стране составило менее трех тысяч. Таким образом, распространение инфекции там удалось остановить. Позже стало известно, что в материковом Китае за сутки коронавирусом заразился всего один человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!