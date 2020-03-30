Охотник убил «самоизолировавшегося» морского волка

Охотник убил одинокого волка по кличке Такайя, который «самоизолировался» на острове Дискавери в канадской провинции Британская Колумбия. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Морской волк Такая (Takaya), чья кличка означает «волк» на языке коренного населения североамериканского побережья Салиш, стал известен после того, как совершил путешествие через окраины городов и проплыл три километра, чтобы уединиться на острове Дискавери. Телекомпания «Би-Би-Си» сняла о перемещении Такаи документальный фильм.

Во время своего путешествия волк ночевал на задних дворах домов на острове Ванкувер и убегал от полиции в городе Виктория. После этого он отправился на остров, где научился у морских птиц извлекать добычу из выкопанных им колодцев. Такая относился к редкой разновидности морских волков, которые живут стаями на побережье и питаются моллюсками и рыбой.

За месяц до смерти волк покинул остров, чтобы найти сородичей, и два дня бродил по городу Виктория, но его усыпили транквилизатором и отвезли на остров Ванкувер. В агентстве по сохранению природы Британской Колумбии пояснили, что решили не возвращать волка на остров Дискавери, так как он мог снова сбежать в поисках еды.

Во вторник, 24 марта, возле деревни Шониган-Лейу Такаю убил охотник. В воскресенье, 29 марта, тысячи фанатов Такаи проводили одинокого волка коллективным завыванием.

Ранее сообщалось, что в США одинокая волчица умерла после того, как отбилась от стаи и прошла тысячи километров в поисках самца. Она пересекла штаты Орегон, Невада и Калифорния и в общей сложности преодолела 12,9 тысячи километров.

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