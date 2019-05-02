Волки оказались заботливее собак

Австрийские ученые после проведения нескольких опытов пришли к выводу, что волки заботятся о членах своей стаи больше, чем собаки. Специалисты полагают, что репутация собак — заботливых и полных привязанности — может быть заблуждением. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Два года назад Рейчел Дейл из университета Вены и ее коллеги провели ряд экспериментов, показавших, что волки более склонны к общению с сородичами во время охоты, чем собаки. Позже эти выводы были подвергнуты критике, и тогда ученые усложнили испытания. Они посадили волков и собак в разные клетки — в одной из них находилась миска, а на стене второй был установлен планшет с разными картинками.

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Животное, находившееся во второй клетке, имело возможность нажать носом на одну из картинок. Если собака или волк выбирали верную картинку, его сосед с помощью робота получал порцию пищи. При этом обладатели планшетов за свои действия ничего не получали, что должно было демотивировать их, если они были эгоистами, а не альтруистами.

В результате эксперимента выяснилось, что волки намного чаще нажимали на картинки, чтобы «накормить» соседа, если он был его партнером по стае, и не делали этого, если видели незнакомую особь.

«Необходимость сотрудничать с другими членами стаи заставляла волков испытывать толерантность и щедрость по отношению к сородичам», — отметила Дейл.

Собаки, в свою очередь, одинаково часто выбирали изображения для знакомых и чужаков. Интенсивность нажатий зависела лишь от того, как часто ученые подкрепляли их желание при помощи небольших порций еды.

Зоологи считают, что волки как минимум не менее социальные, чем собаки. Кроме того, выяснилось, что предки современных собак изначально были приспособлены к жизни в обществе и процесс одомашнивания не сыграл большой роли.

Похожий эксперимент провела группа ученых из Австрии, Германии, Нидерландов и Великобритании осенью 2017 года. Тогда биологи пришли к выводу, что одомашнивание волка привело к снижению уровня его интеллекта.

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