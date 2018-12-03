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Кормление волков изо рта прославило китаянку

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Жительница китайского региона Внутренняя Монголия прославилась благодаря трюку с кормлением волчат изо рта. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

20-летняя Чжоу Синьюэ выращивает восемь волчат для экологической фермы, на которой туристы фотографируются с животными и гладят их. Нескольких подопечных девушка планирует отдать на съемки фильмов и передач.

Китаянка признается, что большую часть дня режет мясо — как правило, курицу и ягненка, а затем кормит волков в специально предназначенном для этого месте. Волчата едят два раза в день, каждый из них — по десять килограммов мяса. «Я трачу около часа на то, чтобы покормить их всех», — рассказала Чжоу. Иногда волчата шалят, и ей приходится бить их во время кормления, чтобы остудить их пыл. «Они не нападают на меня, но иногда могут поцарапать своими острыми когтями. Волчата делают это неспециально», — объяснила она.

Прославивший ее трюк — кормление волчат изо рта — Чжоу использует, чтобы установить и укрепить эмоциональную связь с животными.

Китайские пользователи интернета очень заинтересовались необычными методами воспитания волчат. Многие из них усомнились в том, что подобный способ безопасен для девушки и самих животных.

Чжоу считает, что переживать за нее не стоит: она с детства любит животных и умеет обращаться с ними и уже четыре года работает заводчиком собак и волков, как и ее родители. До экологического проекта она вырастила четырех волчат, живших в доме ее дяди. Животным регулярно делают прививки и дают глистогонные препараты, как и обычным собакам.

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