В США заинтересовались «застигнутой врасплох» российской АПЛ

Запуск крылатых ракет с субмарин прямо от причальной стенки является еще одним примером интересной и уникальной военно-морской тактики, которую СССР разработал во время холодной войны, а Россия продолжает использовать до сих пор, пишет The Drive

Таким образом в американском издании прокомментировали возможность российской атомной подводной лодки (АПЛ) «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» запускать «Калибры» непосредственно у причальной стенки, будучи «застигнутой врасплох» своим противником.

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В марте 2019 года «Известия» написали, что данная субмарина провела успешный пуск «Калибра», будучи пришвартованной к пирсу.

Головную многоцелевую АПЛ проекта 885 «Ясень» «Северодвинск» Военно-морской флот России принял в 2014 году. Подлодку отличает возможность комбинирования ракетного и торпедного вооружения. Максимальная глубина погружения корабля составляет 600 метров, надводная скорость — 16 узлов, подводная — 31 узел. Экипаж АПЛ — 90 человек.

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