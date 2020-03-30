Смартфон Huawei получит градусник

Топ-менеджер Huawei Ричард Ю рассказал, что флагманский смартфон P40 Pro+ сможет измерять температуру тела. Об этом предприниматель рассказал на онлайн-сессии с журналистами, сообщает китайское издание MyDrivers.

Ю заметил, что флагман может выполнять функцию термометра с помощью основной камеры. За получение и обработку данных отвечает специальный алгоритм. Топ-менеджер подчеркнул, что новая функция позволит быстро получать очень точные показатели.

Представитель Huawei сказал, что команда по глобальным продажам компании была против такого нововведения, но китайский офис настоял на его внедрении. Также Ричард Ю пообещал, что в ближайшее время будет выпущено приложение для сбора информации о жизненных данных и активности владельца P40 Pro+. В первую очередь программа будет доступна для китайских пользователей.

Флагманская линейка смартфонов Huawei P40 была представлена 26 марта. Кроме OLED-дисплея и чипа Kirin 990 с поддержкой 5G старший девайс серии получил камеру на четыре объектива с 3D-датчиком и керамический корпус. Стоимость базового устройства линейки составит 50 тысяч рублей, топовая модель P40 Pro+ оценена в 70 тысяч рублей.

Актуальные аппараты Huawei поступили в продажу без сервисов Google. С мая 2019 года компания находится в санкционном списке США и, в частности, не может использовать YouTube, Google Play и другие программы американской корпорации в своих телефонах. В марте стало известно, что, кроме собственного магазина приложений, Huawei тестирует поисковую машину.

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