В Android исчезли SMS-сообщения

Пользователи штатного приложения Google Messages рассказали об исчезновении всех переписок. На распространенную проблему обратило внимание издание Android Authority.

Проблема заключается в Google Messages, которая является популярным мессенджером и программой для отправки SMS у пользователей Android. Журналисты обнаружили посвященную странному багу тему на форуме Google, созданную в январе 2020 года. Несмотря на то что с момента обнаружения проблемы прошло более двух месяцев, жалобы продолжают поступать.

Пользователи приложения пожаловались на полное исчезновение истории всех переписок, включая обычные SMS и мультимедийные сообщения. Среди способов решения проблемы называют переустановку Google Messages, использование более ранних версий приложения, переход на другое устройство. По словам журналистов, ни один из способов не дает гарантированного результата.

Судя по отзывам, проблема не ограничивается конкретным устройством, хотя чаще всего встречаются у аппаратов серии Motorola Moto G7. Также пользователи мессенджера упоминают Huawei P20, LG G8s, Google Pixel XL, Pixel 2, Pixel 3 и другие смартфоны. Android Authority запросило комментарий у Google, но не получило оперативного ответа.

Google Messages является официальным приложением Google для обмена SMS и MMS в чатах по протоколу RCS (Rich Communication Services). Популярная среди обладателей Android-смартфонов программа кроме текстовых сообщений позволяет отправлять голосовые сообщения, изображения, видеозаписи, стикеры, эмодзи и GIF-файлы.

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