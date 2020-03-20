В Samsung Galaxy S20 сломался GPS

Пользователи Samsung Galaxy S20 рассказали о проблемах с GPS на своих устройствах. На жалобы обратило внимание издание XDA Developers.

Многие обладатели смартфонов актуальной линейки Galaxy S20 заявили, что на их девайсах сломался GPS. В частности, функция определения геолокации не работает в приложениях Google Maps и Waze. В некоторых случаях телефону нужно 10-15 минут, чтобы найти спутники и подключиться к ним. Пользователи заметили, что даже при удачном нахождении спутников функция GPS определяет местоположение с ошибками.

Владельцы устройств увидели связь между неполадками функции определения геолокации и связью пятого поколения. Некоторые пользователя рассказали, что если отключить 5G, то GPS начинает работать, но через несколько минут смартфон снова теряет связь со спутниками.

Судя по жалобам, проблема затрагивает большое количество аппаратов линейки, имеющих процессор Snapdragon 865. Владельцы международной версии Galaxy S20 с чипами Exynos 990 не сообщали о неполадках. Один из читателей издания рассказал, что Samsung бесплатно заменила его аппарат Galaxy S20 Ultra, объяснив, что проблема с GPS имеет единичный характер. По мнению журналистов, проблемы с геолокацией вызваны системной ошибкой и должны быть исправлены обновлением прошивки.

Устройства линейки Galaxy S20 поступили в продажу в начале марта. Источники на производстве отметили низкий спрос на смартфоны Samsung, объяснив его пандемией коронавируса, экономическим кризисом и снижением субсидий, выплачиваемых компанией ретейлерам. Флагманская серия Samsung была представлена 11 февраля, аппараты линейки доступны в российской продаже по цене от 70 тысяч рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!