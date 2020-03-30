Полиция Петербурга пообещала «творчески и жестко» наказывать нарушителей изоляции

Полиция Санкт-Петербурга пообещала, что жителей города будут наказывать за нарушение режима самоизоляции жестко, но в рамках закона, и подойдут к вопросу «творчески». Об этом начальник городской полиции Дмитрий Баранов объявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», передает «Интерфакс».

«Прошу жителей и гостей города понять нас правильно: мы готовим беспрецедентные меры и усилия, которые будут законны, но реализовывать все наши полномочия мы будем максимально творчески, максимально жестко и эффективно», — сказал Баранов. Он заявил, что полиция намерена «максимально эффективно» использовать нерабочую неделю, чтобы подготовиться к возможному ухудшению ситуации.

По словам Баранова, полиция способна проконтролировать нарушения режима за счет системы «Безопасный город», которая включает в себя 43 тысячи камер, систем видеонаблюдения у ТСЖ и коммерческих организаций, а также камер вдоль автомобильных дорог. Кроме того, определить местоположение нарушителей можно по геолокации, отметил он.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов ввел в городе режим полной изоляции. Горожанам разрешили обращаться за экстренной медицинской помощью, покидать дома для выгула собак, поездок на работу, посещения близлежащих магазинов и выноса мусора. Граждане старше 65 лет должны будут находиться дома до 14 апреля, до 5 апреля соблюдать режим изоляции должны все.

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