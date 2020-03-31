Московские предприятия обеспечат российский рынок антисептиками

Московские предприятия увеличивают мощности и запускают новые производственные линии антисептических средств, так как рост заказов на кожные антисептики увеличился в три раза на фоне эпидемии коронавируса. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Рынок производства антисептических средств на сегодня является одним из самых быстрорастущих в мире. Московские компании существенно увеличили объем выпускаемой продукции, некоторые парфюмерно-косметические предприятия запустили линии по выпуску таких средств впервые. Такое перепрофилирование деятельности очень важно в создавшейся эпидемиологической ситуации. В сфере производства парфюмерных и косметических средств в Москве работают 8 крупных и средних организаций. Объем отгруженных товаров столичного производства за 2019 год составил 33,9 миллиарда рублей», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Глава известной косметической компании Faberlic обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением перепрофилировать часть производственных линий под выпуск антисептиков. К 10 апреля будет готова первая партия продукции и ее безвозмездно передадут в штаб по борьбе с коронавирусом. Научно-производственная компания Faberlic будет выпускать 1,5 миллиона тюбиков дезинфицирующего геля для рук в неделю. Дезинфицирующий гель для рук также поступит в свободную продажу через сайт и каталог Faberlic. «Мы намерены продавать это средство практически по себестоимости и производить его столько, сколько нужно», — отметил президент Faberlic Алексей Нечаев.

Компания «Свобода», которая изготавливает туалетное мыло, зубные пасты и косметику, также перепрофилировала часть мощностей.

«Планы разработки и выпуска новинок из традиционного ассортимента приостановлены. На апрель запланирован выпуск 500 тысяч кусков твердого и 20 тысяч флаконов жидкого антибактериального мыла, 0,5 миллиона флаконов антисептического геля и 0,5 миллионов антисептического лосьона, 100 тысяч флаконов детского жидкого мыла с антибактериальным эффектом и 700 тысяч штук хозяйственного мыла», — рассказал директор АО «Свобода» Евгений Пантелеев.

Столичная компания «Бентус Лаборатории» производит 54 миллиона тонн дезинфецирующих средств в год. Это позволяет обеспечить значительную часть потребности российского рынка в кожных антисептиках, гелях, спреях, салфетках и бытовой химии. И хотя более 50 процентов заказов обычно поступает из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Евросоюза, в этом году к их выполнению «Бентус лаборатории» приступит после стабилизации эпидемиологической ситуации в России.

