Фотопроект «Московская промышленность — фронту» откроется в онлайн-режиме

Городская выставка, которая должна была открыться на Гоголевском бульваре Москвы 1 апреля 2020 года, начнется в срок, но пока что — только в онлайн формате. На интерактивной фотовыставке «Московская промышленность — фронту», организованной Департаментом инвестиционной и промышленной политики города, посетители смогут узнать о трудовом подвиге столичных предприятий в годы Великой Отечественной войны. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства. Решение провести выставку в таком формате — ответ пандемии коронавируса, подчеркнули в пресс-службе.

На сайте проекта представлены фото свидетельства работы для нужд фронта тридцати одного столичного предприятия. Где шилась форма для парада Победы? Где производили «летающие танки»? Какое предприятие Москвы было второй целью фашистской авиации после Кремля? Ответы на эти и многие другие вопросы можно будет найти на выставке.

«Московской промышленности в годы войны пришлось пережить и бомбардировки, и эвакуацию. Ушедших на фронт рабочих заменяли женщины и подростки. Несмотря на сложности, городские предприятия не остановили свою работу, а давали и фронту, и тылу все необходимое — от каши в брикетах и кирзовых сапог до самолетов и знаменитой "Катюши". Сегодня в столице работают 720 фабрик и заводов, все они чтят память военных лет. Наш долг — не забывать тех, кто не только в бою, но и у станка каждый день приближал Победу», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, который добавил, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации фотовыставка появится оффлайн на Гоголевском бульваре.

Москвичи могут получить дополнительную информацию в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.