Московский НПЗ сократил потребление речной воды в пять раз

За последние два года Московский нефтеперерабатывающий завод сократил потребление речной воды более чем в 5 раз, что по объему сопоставимо с половиной Химкинского водохранилища. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Таких результатов компания достигла благодаря работе биологических очистных сооружений «Биосфера», запущенных в 2017 году. Технологии комплекса гарантируют очистку сточных вод до 99,9 процента и дают возможность их повторного использования в производстве.

По данным МНПЗ, свыше 80 процентов используемой предприятием воды возвращено в повторный производственный цикл, оставшаяся часть очищенной воды направляется на Курьяновские сооружения «Мосводоканала».

«Правительство Москвы предъявляет высокие требования к промышленным предприятиям в области экологии. Однако сегодня мы видим, как забота об окружающей среде перестала быть просто обязанностью и стала частью корпоративных ценностей многих компаний. Московский нефтеперерабатывающий реализует масштабную программу экологической модернизации с 2011 года. Компания добилась значительных результатов, применяя наилучшие доступные технологии в этой области», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Проект «Биосфера» разработан российской компанией и предусматривает использование инновационной для отечественной нефтепереработки комплексной технологии очистки сточных вод. Стоки последовательно проходят через блоки флотации, биологической очистки, мембранные и угольные фильтры, установку обратного осмоса. В процессе очистки участвуют микроорганизмы, выращенные на Люберецких очистных сооружениях «Мосводоканала», они способны поглощать и перерабатывать остатки нефтепродуктов. Московский НПЗ очищает абсолютно всю воду, включая дождевые потоки. Инвестиции в «Биосферу» составили 9 миллиардов рублей.

«Сегодня можно уверенно сказать, что использование микроорганизмов для очистки воды — это успешный опыт, который стал возможным благодаря сотрудничеству с «Мосводоканалом». Московский НПЗ, как важная часть городского хозяйства, разделяет принципы экологичного производства и планомерного снижения воздействия на окружающую среду. Комплекс «Биосфера» — яркий пример такого подхода, результаты которого служат ориентиром для предприятий различных отраслей из России и СНГ», — отметил руководитель программы экологической модернизации Московского НПЗ Юрий Ерохин.

