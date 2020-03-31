Стало известно о смерти пяти пациентов с коронавирусом в Москве

Стало известно о смерти пяти пациентов с подтвержденным коронавирусом в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Оперативного штаба города.
«В Москве скончались пять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус. Возраст пациентов — от 61 до 74 лет. Четверо из них находились на искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении.
Уточняется, что все пациенты имели сопутствующие заболевания, среди которых кардиосклероз, гипертоническая болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких. Трое страдали сахарным диабетом, еще одна пациентка имела онкологические заболевания.
Ранее 31 марта сообщалось, что возраст большинства новых инфицированных коронавирусом в Москве составляет от 40 до 65 лет. Еще около 35 процентов заразившихся — в возрасте от 18 до 45 лет. Люди старше 65 лет составляют примерно 20 процентов инфицированных. Еще порядка 5 процентов случаев заражения приходятся на детей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения