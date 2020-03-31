47-летний актер из «Прирожденных убийц» найден мертвым

Американский актер Мэттью Фабер найден мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Об этом сообщает TMZ.

Фаберу было 47 лет. Отмечается, что артист умер от естественных причин. Родственники Фабера долгое время не могли с ним связаться, из-за чего обратились за помощью к его арендодателю. Тот пришел к нему в квартиру и обнаружил тело актера.

Мэттью Фабер наиболее известен по роли в фильме 1995 года «Добро пожаловать в кукольный дом» Тодда Солондза и по сиквелу «Перевертыши», вышедшему в 2004-м. Он также сыграл эпизодические роли в таких лентах, как «Прирожденные убийцы», «Сью», «Погоня с Дьяволом», «Дьявол, которого ты знаешь», и появился в сериале «Закон и порядок».

30 марта стало известно о смерти актера Джона Каллахана, сыгравшего в сериале «Санта-Барбара». Ему было 66 лет.