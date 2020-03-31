Стали известны условия карантина для российских призывников

Стали известны условия карантина для новобранцев, которые прибудут в армию во время весеннего призыва: им организуют проживание, питание и обучение отдельно от других военнослужащих. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС России генерал-полковника Евгения Бурдинского.
Призывники проведут на карантине две недели, за состоянием их здоровья будет осуществляться постоянный контроль. Уточняется, что новобранцы с признаками респираторных заболеваний будут немедленно изолированы и протестированы на наличие коронавирусной инфекции.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о начале призыва в армию с 1 апреля. Призыв завершится 15 июля. Сроки военного призыва не изменились по сравнению с прошлым годом. Не изменилось и число призывников, которые пополнят ряды вооруженных сил, — согласно документу, с 1 апреля пойдут служить 135 тысяч человек.
20 марта глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что весенний призыв не будет переноситься из-за коронавируса.
За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусом. К 31 марта общее число зараженных граждан увеличилось до 2337 человек. Более 50 регионов ввели режим самоизоляции.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения