Стали известны условия карантина для российских призывников

Стали известны условия карантина для новобранцев, которые прибудут в армию во время весеннего призыва: им организуют проживание, питание и обучение отдельно от других военнослужащих. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС России генерал-полковника Евгения Бурдинского.

Призывники проведут на карантине две недели, за состоянием их здоровья будет осуществляться постоянный контроль. Уточняется, что новобранцы с признаками респираторных заболеваний будут немедленно изолированы и протестированы на наличие коронавирусной инфекции.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о начале призыва в армию с 1 апреля. Призыв завершится 15 июля. Сроки военного призыва не изменились по сравнению с прошлым годом. Не изменилось и число призывников, которые пополнят ряды вооруженных сил, — согласно документу, с 1 апреля пойдут служить 135 тысяч человек.

20 марта глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что весенний призыв не будет переноситься из-за коронавируса.

За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусом. К 31 марта общее число зараженных граждан увеличилось до 2337 человек. Более 50 регионов ввели режим самоизоляции.

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