Фото сироты около иллюминатора во время коронавируса умилило пользователей сети

Канадская авиакомпания Air Transat, которая во время пандемии коронавируса приняла решение осуществлять репатриационные рейсы, помогла доставить сирот в приемные семьи и умилила пользователей сети. Соответствующий снимок был опубликован в Instagram-аккаунте перевозчика.

Как уточнили в организации, перелет из Порт-о-Пренса в Монреаль состоялся в понедельник, 30 марта. На борту воздушного лайнера находились пятеро гаитянских сирот, которых необходимо было доставить к приемным родителям в Канаду. «Команда Air Transat очень взволнована и горда тем, что смогла принять участие в этой кампании, и желает новоиспеченным семьям счастья, любви и здоровья», — указано в записи.

На размещенном в сети фото около иллюминатора запечатлен ребенок в фуражке командира воздушного судна.

Подписчики аккаунта отреагировали на пост в комментариях. «Как трогательно! Спасибо всем, кто принял в этом участие», — написал один. «Какая прекрасная история», — заметил другой. «Замечательная новость в эти непростые времена», — добавил третий. «Очень здорово. Именно то, что нам всем нужно сейчас», — согласился четвертый.

В феврале 2017 года пассажир вьетнамской авиакомпании Vietnam Airlines организовал праздничную церемонию для своей жены в честь жемчужной свадьбы на борту лайнера. Бизнесмен по имени Даниэль устроил для супруги Линды сюрприз во время перелета из столицы Малайзии Куала-Лумпур во вьетнамский Хошимин в День Святого Валентина.

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