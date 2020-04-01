Нижегородские фермеры получат до пяти миллионов рублей на развитие

Нижегородские фермеры смогут получить до пяти миллионов рублей в виде гранта, средства будут выделены в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Уточняется, что на развитие молочного и мясного скотоводства предусмотрены гранты до 5 миллионов рублей, на развитие овцеводства, козоводства, растениеводства — до 3 миллионов рублей. Общая сумма выделенных в рамках нацпроекта денег составляет 55,5 миллиона рублей.

О начале конкурсного отбора сообщат отдельно. Победители получат грантовые средства.

19 марта сообщалось, что в Нижегородской области 140 предпринимателей по решению специальной комиссии были включены в перечень социальных предприятий. Указанные предприниматели смогут пользоваться особыми мерами поддержки.

Получить статус «социального» могут предприятия, которые принимают на работу граждан из социально-уязвимых категорий населения, производят или реализуют товары для таких граждан, ведут деятельность, направленную на общественно-полезные цели.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина, предусматривает поддержку бизнеса. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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