Мишустин уволил замминистра здравоохранения

Замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников уволился с должности по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
59-летний Костенников — действительный государственный советник 3-го класса, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Заместителем министра здравоохранения был назначен в июле 2013 года.
С 2000 по 2003 год занимал должность начальника юридического отдела аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе. Затем работал начальником правового управления Государственного комитета по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, руководил департаментом Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.