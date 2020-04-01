В Орловской области появится новый дом культуры

В Орловской области в 2020 году появится новый дом культуры, также будет проведен капитальный ремонт трех существующих сельских ДК. Средства на работы выделены в рамках национального проекта «Культура», сообщается на сайте Минкульта России.

Отмечается, что на ремонт и строительство домов культуры из федерального бюджета выделят 28,6 миллиона рублей, из них 17 миллионов пойдут на создание Дросковского сельского ДК.

Помимо этого, в регионе запланировано переоснащение двух муниципальных библиотек по модельному стандарту. Речь идет о Центральной городской библиотеке имени Пушкина в Орле и Первой детской библиотеке города Мценска.

В марте стало известно, что 12 муниципальных библиотек Челябинской области отправили заявки на модернизацию в рамках нацпроекта в 2021 году. Всего на конкурс принимается не более 20 заявок от одного региона.

На реализацию национального проекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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