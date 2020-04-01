Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Нерабочую неделю в России, которая была введена из-за распространения эпидемии коронавируса, необходимо продлить. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

По ее словам, к такому выводу в правительстве пришли после оценки результатов первых трех дней нерабочей недели. Меры социального дистанцирования граждан необходимо продлить с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе, считает Голикова.

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«Я бы сказала, что продлять эти меры нужно четко исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона», — сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Также Голикова отметила, что региональные власти должны «искать компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики конкретного региона». По словам вице-премьера, это необходимо для того, чтобы не допустить серьезного снижения экономических показателей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также призвала продлить выходные дни. По ее словам, очень важно не останавливаться в проведении всех принятых ранее мер, поскольку эффект от них есть, но он «сиюминутный». Глава ведомства подчеркнула, что в противном случае есть риск активного распространения инфекции на территории всей страны.

С 30 марта по 5 апреля в России по указу президента объявлена нерабочая неделя. На это время должны быть закрыты для посетителей организации общественного питания и другие заведения, кроме аптек, продовольственных магазинов, салонов связи и зоомагазинов.

По данным на 1 апреля, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. 24 человека умерли, 190 полностью вылечились. Во всем мире число зараженных достигло 861 тысячи, умерших — 42 тысяч. Более 178 тысяч человек выздоровели.

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